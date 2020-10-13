В Баку готовы прервать дипотношения с любой страной, признающей Карабах

https://static.news.ru/photo/f8e9374e-0df7-11eb-af28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aziz Karimov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна незамедлительно прекратит дипломатические отношения с любым из государств, которое признает независимость Нагорного Карабаха.

Он подчеркнул, что армянский и азербайджанский народ нужно подготовить к мирному сосуществованию в Нагорном Карабахе по окончании конфликта между двумя странами, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что азербайджанские ВС нанесли упреждающий удар по ракетным установкам Армении, нацеленным на гражданские объекты в Азербайджане.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.