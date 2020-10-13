ВС Азербайджана нанесли удары по военной технике Армении на границе

https://static.news.ru/photo/ac0b68a8-0df1-11eb-acdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Вооружённые силы Азербайджана нанесли упреждающие удары по военной технике «в приграничных районах Армении», сообщили в Баку.

Целью ударов были ракетные комплексы противника, нацеленные на гражданские объекты на территории Азербайджана, пишет РБК со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

В ответ на это армянские власти заявили, что берут на себя право нанести удар по любому военному объекту в Азербайджане.

Как сообщал NEWS.ru, в ночь на 11 октября армянские военные обстреляли азербайджанский город Гянджа, несмотря на договорённости между государствами о прекращении огня, достигнутые 9-го числа. По сообщению Баку, одна из ракет попала в жилой дом на территории второго по численности населения города страны. Президент Ильхам Алиев расценивает произошедшее как военное преступление. По данным азербайджанской Генпрокуратуры, общее число погибших в результате ракетного обстрела увеличилось до десяти. В понедельник, 12 октября, от полученных ранений погиб ещё один человек.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.