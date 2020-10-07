Алиев обвинил Армению в военных преступлениях против мирных граждан

https://static.news.ru/photo/244d90fc-08a7-11eb-8ee3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu/facebook.com

Азербайджан наносит удары исключительно по военным объектам в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев.

Любые подобные факты являются свидетельством военных преступлений со стороны Армении, заверил он. По словам политика, Баку собирает доказательства таких действий в отношении простых граждан.

Удары не наносятся по мирному населению, удары производятся только по военным объектам, — цитирует ТАСС слова Алиева, сказанные в эфире телеканала CNN Türk.

В свою очередь в Минобороны Азербайджана проинформировали, что армянские войска ведут обстрел населённых пунктов в ряде районов вокруг Нагорного Карабаха.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что Алиев призвал мировое сообщество к урегулированию вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. По его мнению, этим должна заниматься не только Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), но и другие страны.