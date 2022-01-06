Первые подразделения российских десантников прибыли в Казахстан

Первые российские подразделения из состава миротворческих сил ОДКБ прибыли в Казахстан, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Российский военный контингент в ОДКБ представляют силы ВДВ.

В республику направляются подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ России, ивановского и ульяновского соединений ВДВ, — говорится в сообщении.

По неподтверждённой информации, в Казахстан также отправились представители Центра специального назначения «Сенеж» Минобороны России.

О соответствующем составе российских войск, представленных в ОДКБ, сообщалось вечером 5 января в ряде Telegram-каналов. Подтверждения этой информации не было.

Известно, что Россия отправит в Казахстан три тысячи военных, Белоруссия — 500, Таджикистан — 200, Армения — 70. Киргизия также отправит своих военных в Казахстан, но о численности контингента не сообщается.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за военной помощью в преодолении «террористической угрозы» из-за массовых беспорядков. В ответ Совет ОДКБ принял решение направить в республику миротворческие силы.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры, захватили аэропорт Алма-Аты. В ночь на 6 января силовики освободили аэропорт. В течение всего 6 января прошли антитеррористические операции в Алма-Ате. Сообщалось о задержании более 2000 человек.