https://static.news.ru/photo/ff98127a-4013-11ea-9381-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Александров/РИА Новости

Первая часть партии норвежской нефти (3,5 тыс. тонн) поступила на белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан». Об этом сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Из Клайпедского порта по железной дороге на станцию «Новополоцк» прибыл состав из 59 цистерн общим объёмом около 3,5 тыс. тонн, — сообщил ТАСС Тищенко.

Он уточнил, что вся партия норвежской нефти (более 80 тыс. тонн), которую доставило судно Breiviken, поступит на предприятие в течение двух недель.

Как писал NEWS.ru, Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию из-за получения республикой сырья из третьих стран, в частности из Норвегии. В январе поступит около 500 тысяч тонн российской нефти, а планировалось — 750 тысяч тонн.

21 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики. Остальную часть топлива Минск намерен поставлять с Украины и из стран Балтики.