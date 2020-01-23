https://static.news.ru/photo/f2cf3d1a-cc60-11e9-b76c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Россия скорректировала график поставок нефти в Белоруссию из-за поставок в республику сырья из третьих стран, в частности, из Норвегии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. По словам собеседника агентства, график на первый квартал 2020 года предполагал поставку 750 тысяч тонн нефти, в том числе 100 тысяч тонн по железной дороге. Этот объем планировалось поставить в январе. Скорректированный график предполагает поставку в январе около 500 тысяч тонн российской нефти.

21 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики. Остальную часть топлива Минск намерен поставлять с Украины и стран Балтики.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия и Белоруссия не смогли договориться о размере повышения тарифа на транспортировку нефти в Европу. Минск хочет включить в плату недополученную выручку от прошлогодней аварии на нефтепроводе «Дружба», но оценка ущерба вызывает вопросы у российских переговорщиков. Эксперты предупреждают, что завышенная стоимость транзита рискует снизить привлекательность белорусского направления у российских компаний, которые могут воспользоваться другими экспортными маршрутами.