https://static.news.ru/photo/08bdb900-3c3f-11ea-87c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики. Остальную часть топлива Минск намерен поставлять из Украины и стран Балтики.

Сейчас в полном объёме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину — проверенный уже путь, — приводит госагентство БелТА слова Лукашенко, сказанные на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия и Белоруссия не смогли договориться о размере повышения тарифа на транспортировку нефти в Европу. Минск хочет включить в плату недополученную выручку от прошлогодней аварии на нефтепроводе «Дружба», но оценка ущерба вызывает вопросы у российских переговорщиков. Эксперты предупреждают, что завышенная стоимость транзита рискует снизить привлекательность белорусского направления у российских компаний, которые могут воспользоваться другими экспортными маршрутами.