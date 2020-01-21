Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики. Остальную часть топлива Минск намерен поставлять из Украины и стран Балтики.
Сейчас в полном объёме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину — проверенный уже путь, — приводит госагентство БелТА слова Лукашенко, сказанные на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.
Ранее NEWS.ru писал, что Россия и Белоруссия не смогли договориться о размере повышения тарифа на транспортировку нефти в Европу. Минск хочет включить в плату недополученную выручку от прошлогодней аварии на нефтепроводе «Дружба», но оценка ущерба вызывает вопросы у российских переговорщиков. Эксперты предупреждают, что завышенная стоимость транзита рискует снизить привлекательность белорусского направления у российских компаний, которые могут воспользоваться другими экспортными маршрутами.
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