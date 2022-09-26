Пашинян заявил, что Ереван готов подписать соглашение о мире с Баку

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Ереван готов подписать мировое соглашение с Баку на основе обоюдного признания госграниц в рамках соглашения о провозглашении СНГ, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает «Интерфакс Азербайджан». Армянский премьер сделал данное заявление во время пресс-конференции с французским главой Эммануэлем Макроном в Париже.

Необходимо пойти на подписание соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном при взаимном признании границ, подтвержденных соглашением от 8 декабря 1991 года («Беловежское соглашение», которое констатировало прекращение существования СССР и провозглашало создание СНГ. — NEWS.ru), — заявил Пашинян.

Ранее армянский премьер призвал отправить миссию наблюдателей в зону конфликта на армяно-азербайджанской границе. Он отметил, что отправка делегации поможет международному комьюнити получить достоверную информацию о происходящем в районах боестолкновений.

Политик также назвал заявления о том, что между Арменией и Азербайджаном не существует точных границ спекуляцией, не имеющей ничего общего с реальным положением дел. По словам Пашиняна, существовавшие государственные границы между Советской Арменией и Советским Азербайджаном были официальными и в первые месяцы получили государственную маркировку в связи с ратификацией соглашения от 8 декабря 1991 года о создании СНГ.