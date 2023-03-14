Пашинян запретил въезд в Армению лицам, которые не уважают власть

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Въезд в Армению запрещается для тех лиц, которые проявляют неуважение к избранной власти, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе пресс-конференции. Так он ответил на вопрос о причинах запрета на посещение страны, введенного в отношении известных российских политических и общественных деятелей, в том числе Константина Затулина, Маргариты Симоньян и Арама Габрелянова.

Они обязаны уважать правительство, избранное народом. Если бы эти люди сделали 1% того, что они сделали с Арменией в странах, где они живут, они не смогли бы въехать в свои дома без визы, — сказал глава кабмина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле негативно восприняли сообщения о запрете на въезд в Армению Габрелянова, Симоньян и других россиян. Он выразил надежду, что в обозримом будущем двусторонние отношения Москвы и Еревана будут застрахованы от таких случаев.

В декабре прошлого года сенатор Андрей Клишас заявил, что в России возможно введение ограничений для граждан, которые уехали за рубеж после начала частичной мобилизации. Он не стал уточнять, о поправках в какие российские законы может идти речь. По мнению сенатора, ограничения могут ввести в отношении людей, которые трудятся в «чувствительных сферах» экономики, например в сфере транспортной безопасности и госсекторе.