Пашинян снова созвонился с Путиным Пашинян снова созвонился с Путиным и обсудил конфликт на границе с Азербайджаном

Фото: Ani Djaferian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь созвонился с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на границе с Азербайджаном, об этом сообщает его пресс-служба. В ходе общения стороны отметили относительную стабилизацию ситуации. Также одной из тем для разговора стало прибытие оперативной группы ОДКБ в Армению.

Собеседники коснулись ситуации на армяно-азербайджанской границе. Никол Пашинян подчеркнул, что, хотя в настоящее время на границе относительно спокойно, ситуация остается очень напряженной в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении. Премьер-министр РА и президент Российской Федерации обсудили вопросы, связанные с реализацией решений, принятых в связи с заявкой РА в ОДКБ, — говорится в сообщении пресс-службы.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.

15 сентября Минобороны Азербайджана опубликовало список погибших в ходе конфликта на армяно-азербайджанской границе, состоящий из 71 солдата. Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что в ходе боевых столкновений страна потеряла 105 человек убитыми.

Оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ приступила к работе в Армении. Ее члены будут выполнять мониторинговую миссию на границе с Азербайджаном.