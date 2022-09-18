Пашинян поблагодарил Пелоси за поддержку

Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси за поддержку Соединенными Штатами Америки армянской демократии, сообщили в пресс-службе кабмина страны. Он также назвал Пелоси «верным другом Армении».

Мы ценим четкую позицию США в отношении агрессии Азербайджана против Армении. Конечно, четкие формулировки правительства США приветствуются, потому что это очень важно для нас, — сказал премьер.

Пелоси ранее осудила действия Баку в отношении Еревана на армяно-азербайджанской границе. По ее словам, «смертоносные атаки» азербайджанских военных являются «нападением» на суверенитет Армении. 17 сентября Пелоси вместе с делегацией прибыла в Ереван.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук.