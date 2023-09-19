Пашинян оценил перспективу военных действий против Азербайджана Пашинян: Армения не должна делать резких и авантюрных действий

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Никол Пашинян

Власти Армении не должны предпринимать резких и авантюрных действий, заявил премьер страны Никол Пашинян, передает ТАСС. Он отметил, что Армения не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе.

Армения не участвует в военных действиях, и хочу еще раз отметить, что у Республики Армения нет армии в Карабахе. В настоящее время мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий, — заявил он.

Премьер-министр Армении отмечал, что Азербайджан пытается втянуть страну в полномасштабные военные действия. По его словам, Баку проводит наземную операцию для этнической чистки армянского населения в регионе.

Минобороны Азербайджана ранее объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформировано о проведении операции.

На этом фоне в МИД Азербайджана заявили, что единственный способ урегулирования кризиса в Карабахе подразумевает безоговорочный и полный вывод армянских войск из региона. Дипломаты также призвали международное сообщество удержать Ереван от попыток подорвать «хрупкие усилия» по нормализации обстановки. В ответ представители Министерства обороны Армении заявили, что вооруженный контингент республики не дислоцируется на территории Карабаха.