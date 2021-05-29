Пашинян: Армения готова отвести войска от границы с Азербайджаном

https://static.news.ru/photo/085ec45a-c063-11eb-b354-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Gevorg Ghazaryan/Global Look Press

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов в любой момент отвести войска от границы с Азербайджаном. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мы готовы в любой момент начать отвод войск и ждём, чтобы посредники Минской группы ОБСЕ достигли договорённости с Азербайджаном и одновременно бы начался отвод войск на участке от Сотка до Хознавара, — сказал Пашинян на встрече с представителями партии «Гражданский договор».

Ереван готов начать работу по уточнению приграничных пунктов под эгидой ОБСЕ, отметил премьер-министр Армении. По его словам, существует «возможность деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе».

Логика шагов в заявлении Минской группы ОБСЕ приемлема для нас, они призвали принять меры по снижению напряжённости на границе, предложили сторонам отвести войска, при их содействии осуществить работы по демаркации и делимитации границы, — сказал Пашинян.

Сопредседатели Минской группы 28 мая призвали Армению и Азербайджан предпринять шаги по деэскалации напряжённости на границе и начать переговоры.

27 мая Азербайджан заявил о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. В Минобороны Армении утверждают, что военные попали в плен, когда проводили инженерные работы на приграничном участке Гегаркуникской области на территории воинской части.

В Минобороны Армении 12 мая сообщили, что азербайджанские вооружённые силы в целях «корректировки границы» пытались провести «определённые работы» в одном из приграничных районов Сюникской области.