Партия Пашиняна набирает более 58% голосов по данным с половины участков

https://static.news.ru/photo/810b5714-d22a-11eb-be94-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Paolo Pizzi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Партия и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» на внеочередных выборах в парламент страны набирает 58,02% голосов. Данные цифры приводятся после обработки бюллетеней с 1050 из 2008 избирательных участков, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК республики.

Агентство отмечает , что пока «Гражданский договор» преодолевает барьер в 54%, позволяющий формировать правительство.

Второй результат на выборах показывает блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения». У него к этому часу 18,75% голосов. Не преодолевают избирательный барьер идущие следом блок экс-президента Сержа Саргсяна «Честь имею» (5,39%) и партия Гагика Царукяна «Процветающая Армения» (4,59%).

Ранее стало известно, что и. о. премьера Армении Никол Пашинян поблагодарил руководство РФ за поддержку. В своём выступлении политик подчеркнул, что поддержка была оказана не его команде, а Армении. Пашинян поблагодарил и иностранных партнёров. Сначала назвал США, затем Францию.