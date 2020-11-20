Ожесточённая улица перешла в нападение: Лукашенко приблизился к «майдану»

Антиправительственные протесты в Белоруссии, продолжающиеся с августа и за это время немного утратившие масштаб, переходят в новое качество. Всё чаще появляются сообщения как об угрозах в адрес силовиков, так и непосредственно о нападениях на них. На этом фоне президент республики Александр Лукашенко по-прежнему демонстрирует бескомпромиссность, а его действия ведут лишь к большей радикализации противников власти, что само по себе опасно серьёзным социальным взрывом.

В ночь на 20 ноября в белорусском Гродно неизвестные попытались подорвать автомобиль одного из сотрудников местной милиции. Эту информацию официально подтвердил и следственный комитет республики, который сейчас ведёт расследование инцидента. Сам милиционер связал случившееся именно со службой в МВД: по его словам, «ранее подробные данные о нём были размещены в одном из радикальных Telegram-каналов».

Это уже не первый подобный случай: в Сети действительно циркулируют списки силовиков, причастных к разгонам демонстраций и избиениям мирных граждан. И сообщения о нападениях на милиционеров множатся.

К подобным мерам в 2013–2014 годах, во время так называемой «Революции достоинства», прибегали и протестующие на Украине. Однако, несмотря на различия в ходе протестов в двух республиках (в Минске демонстранты отвечают власти не столько жёстко, как в Киеве), белорусская ситуация в перспективе выглядит даже более опасной.

sk.gov.by

Во-первых, сама страна гораздо меньше соседней, и если в период украинского «майдана» (как, впрочем, и сейчас) проходил чёткий разлом по линий запад — восток, то в Белоруссии этого нет. Данным обстоятельством обусловлен второй важный фактор: протестующие и силовики по определению проживают поблизости, и «вычислить» отдельных людей несложно. С этим связывают то, что уже в начале протеста многие бойцы ОМОНа покидали службу, не желая становиться врагами или мишенями для своих соседей.

Но наибольшую опасность продолжает создавать сама власть своими радикальными инициативами. Так, белорусским правоохранителям уже поручили изымать оружие у граждан республики, даже если оно зарегистрировано, а его владелец не был замечен в оппозиционных настроениях. Это, в свою очередь, чревато радикализацией даже тех, кто и не выступал против власти, но теперь недоволен нарушением своих прав.

Как отметил в разговоре с NEWS.ru белорусский политолог Артём Агафонов, на данный момент доказанных фактов применения огнестрельного оружия протестующими нет, но по воле властей они могут «появиться» в любой момент.

Насилие порождает ответное насилие. Поскольку в Белоруссии режим избрал тактику не сглаживания напряжённости, а грубого силового подавления протестов, а инциденты с убийствами и избиениями протестующих не расследуются, то высока вероятность того, что часть противников власти может перейти к самосуду. Поджоги автомобилей и недвижимости силовиков уже стали почти привычным явлением, в некоторых Telegram-каналах попросту выкладываются списки с номерами десятков автомобилей с припиской «должны быть уничтожены». Напряжение в обществе продолжает расти и, если власть не предпримет шагов для его снижения, начало стрельбы — дело времени. С каждым днём вероятность такого сценария растёт. Поэтому власть, не желающая решать вопрос мирно, вполне предсказуемо страхуется от городской герильи и вооружённых бунтов. Эффективность такой меры спорна. Арсенал у террористической борьбы обширный и одними только охотничьими ружьями не ограничивается. Да и все «стволы» у населения изъять нереально.​ Артём Агафонов белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие» белорусский политолог и председатель движения «Гражданское согласие»