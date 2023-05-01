Опубликованы первые видеокадры с нового КПП на въезде на Лачинскую дорогу

Фото: Volker Hohlfeld / imago stock&people / Global Look Press

Официальный Telegram-канал агентства «Интерфакс-Азербайджан» опубликовал первые кадры работы пограничного пункта, который был установлен в начале дороги Лачин-Ханкенди в Лачинском районе Азербайджана. На видеозаписи можно увидеть, что пересечение границы проходит организованно.

На кадрах можно также увидеть, как несколько машин проходят осмотр, а также проверку документов. В записи можно также увидеть, что пограничный пункт оборудован современной техникой.

Ранее Армения обвинила Азербайджан в блокировке Лачинского коридора, которая может привести к гуманитарной катастрофе. Баку в свою очередь настаивал на том, что никакой блокировки нет, участок дороги Лачин — Ханкенди открыт для движения транспорта, в том числе машин миротворцев и Красного Креста.

О необходимости присутствия международных наблюдателей и миссии по сбору фактов в Лачинском коридоре ранее заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом он отметил, что контролировать и обеспечивать работу коридора должны только российские миротворцы.