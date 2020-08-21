Оппозиция Белоруссии призвала власти к мирному решению ситуации

https://static.news.ru/photo/8a7ec9ca-e3a6-11ea-930d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Kamaryt/Global Look Press

Координационный совет оппозиции Белоруссии призвал руководство страны решать сложившийся политический кризис мирным путём.

Об этом говорится в заявлении совета. По словам его представителей, эскалации сложившейся ситуации не хочет «никто из здравомыслящих членов общества», поэтому кризис необходимо решать «мирным и цивилизованным путём», передаёт ТАСС.

При этом мы видим, что самые высокопоставленные чиновники в нашей стране вместо диалога и совместной выработки сценариев будущего продолжают решать все накопившиеся проблемы «кровопусканием», — говорится в заявлении.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа после того, как на президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие посчитали, что выборы были грубо сфальсифицированы. Члены сформированного оппозицией координационного совета выступают за проведение повторных выборов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Соединённые Штаты в организации беспорядков в Белоруссии. По его словам, Запад пытался использовать Минск против Москвы.