Оппозиция Белоруссии оценила возбуждение дела как давление и репрессии

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Возбуждение уголовного дела о захвате власти по факту создания Координационного совета оппозиции является давлением и репрессиями. Об этом заявила соратница экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова.

Мы расцениваем такие заявления от правоохранительных органов как давление и репрессии в отношении мирных граждан, — рассказала Ковалькова журналистам ТАСС.

Координационный совет оппозиции не призывал к свержению государственной власти, акту терроризма или диверсии. Все действия объединения являются открытыми и прозрачными. Они направлены на восстановление законности в Белоруссии, сообщил журналистам TUT.BY входящий в совет юрист Максим Знак.

Всего членами совета являются 70 человек. Целью работы объединения названо проведение новых президентских выборов и мирный транзит власти.

NEWS.ru писал, что генеральный прокурор республики Александр Конюк заявил об открытии уголовного дела после создания Координационного совета. Силовики считают, что деятельность объединения направлена на захват государственной власти, также совет наносит вред национальной безопасности Белоруссии.

Уголовное дело было возбуждено по статье 361 УК республики Беларусь — «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

9 августа в Белоруссии начались масштабные акции протеста. Позже к ним присоединились рабочие крупных белорусских заводов. Протестующие недовольны результатом прошедших выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Политик набрал 80,1% голосов. Оппозиционеры убеждены, что выборы были сфальсифицированы.