ОДКБ нанесла в Казахстане по боевикам морально-психологический удар

В пятницу, 14 января, стало известно, что миротворцы Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) из Белоруссии, Армении и Таджикистана покинули территорию Казахстана. Остальной контингент должен сделать это до 23 января нынешнего года. О том, что миротворцы успешно выполнили свою миссию, ситуация в стране стабилизировалась, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил ещё в начале недели. 13 января на церемонии завершения миротворческой операции в Алма-Ате генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась подтвердил, что контингент справился с поставленными задачами. Основная часть операции продлилась шесть дней. Что стоит за столь коротким сроком пребывания миротворцев в Казахстане — в материале NEWS.ru.

Военный контингент ОДКБ президент Токаев пригласил 5 января — для оказания помощи в борьбе с «внешней агрессией и преодолении террористической угрозы». 7 января в своём выступлении президент заявил , что «только на Алматы напало 20 тысяч бандитов». В Twitter на английском языке президент разместил запись, что «бандиты и террористы были хорошо подготовлены и организованы, а руководство ими осуществлялось из специального центра... На Алматы было совершено по меньше мере шесть волн террористических атак». На следующий день эта запись была удалена .

Алма-Ата после недели протестов Арсений Молчанов/RTVI

Несмотря на столь опасную ситуацию, миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии общей численностью более двух тысяч человек, согласно официальной версии, 6 января приступили к выполнению задач «по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов на территории Казахстана». Получается, что с более чем 20 тысячами террористов смогли справиться за несколько дней казахстанские силовые структуры, несмотря на то что ранее они же « проспали подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков».

Президент правления Союза «Содружество Миротворец» полковник запаса Михаил Аничкин не видит противоречий в возникшей ситуации. В беседе с NEWS.ru он отметил, что силы ОДКБ смогли оперативно справиться со всеми ключевыми задачами.

Миротворцы защитили Казахстан от внешней угрозы, стабилизировали ситуацию в самых горячих точках страны. Когда силовые структуры Казахстана пребывали, мягко говоря, в замешательстве, миротворцы сдержали натиск бушующей толпы. А когда задачи выполнены, что им там ещё делать? Ожидался ведь длительный период агрессивного сопротивления непонятно ещё каких масс, но всё оказалось гораздо проще, — отметил полковник запаса.

MOD Russia/via Global Look Press

Военный аналитик Владислав Шурыгин подчеркнул в беседе с NEWS.ru, что главная задача миротворцев была не в подавлении протестов, а в оказании моральной поддержки руководству Казахстана.

Если вооружённый мятеж и протесты на самом деле были бы «народными», приняли серьёзные масштабы, то, конечно, столь стремительное наше участие ничего не изменило бы. Людей не напугать военными — они бы до сих пор протестовали. Но события имели «верхушечный» характер, управлялись с одного центра. Наши миротворцы дали по рукам, образно говоря, этому центру самим фактом своего прибытия. Владислав Шурыгин военный эксперт Изборского клуба военный эксперт Изборского клуба

Получается, что миротворцам сполна хватило несколько дней, чтобы «ударить по рукам» заговорщикам. Но возникает вопрос: почему для прибытия в Казахстан контингенту из двух тысяч человек потребовались сутки, а для отбытия — десять дней? Даже генсек ОДКБ Станислав Зась поставил в пример быстрое прибытие контингента, подчеркнув, что «оперативность ОДКБ превышает возможности НАТО». А вот уходить не спешат?

Шурыгин, побывавший почти во всех горячих точках бывших СССР и Югославии ещё будучи офицером, считает, что срок вывода миротворцев продиктован несколькими факторами.

Во-первых, миротворцы уже взяли под охрану государственные объекты, теперь их надо передать обратно, а это уже за пять минут не сделать. Во-вторых, были развёрнуты палатки, полевые парки с техникой и т. д. Их надо нормально демонтировать, собрать, вывезти каждые объекты и группы по графику — и на это требуется время. И важно делать это спокойно — иначе вывод миротворцев будет со стороны восприниматься как бегство, — сказал военный эксперт.

В четверг, 13 января, состоялось заседание Совета министров обороны стран — членов ОДКБ, на котором были заслушаны итоги миротворческой миссии в Казахстане. Как заявил российский военный министр Сергей Шойгу, миротворцы ОДКБ в самый разгар кризиса освободили силовые структуры Казахстана от охраны важных объектов инфраструктуры. «А это 1,6 тысячи сотрудников силовых структур Казахстана, которые активно включились в работу по борьбе с бандитами, которые принесли этот хаос в республику», — уточнил Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу MOD Russia/via Global Look Press

Среди экспертов есть мнение, что Токаева могли вынудить сократить сроки пребывания миротворцев ОДКБ «коллективный Запад» и Китай. Согласно этому мнению, тридцатилетняя многовекторная внешняя политика постепенно привела к тому, что сотрудничество с Россией постепенно уменьшается. Эти выводы подтверждает статистика ООН: по размеру двустороннего товарооборота (экспорт плюс импорт) главным партнёром Казахстана всё ещё остаётся Россия. В 2020 году товарооборот между странами составлял $18,2 млрд (21% совокупного мирового товарооборота Казахстана). Но на втором месте всё более уверенно чувствует себя Китай — $15,3 млрд. А в экспорте Россию уже оттеснили на третье место: казахстанский экспорт в Китай составил $9 млрд (на 12,5% больше, чем в 2019 году), в Италию — $6,6 млрд, в Россию — $4,9 млрд. Повышается партнёрская роль для Казахстана и Нидерландов (экспорт в эту страну составил $3,1 млрд.) С экономическими партнёрами приходится расплачиваться и политическими решениями.

Ещё одна причина скорого вывода миротворцев может заключаться в том, что Токаев уловил недовольство Турции тем, что ОДКБ её обошла в разрешении кризиса. Российский политолог Сергей Марков предположил в беседе с NEWS.ru, что Анкара не намерена отказываться от своих особых отношений с тюркскими странами Центральной Азии.

Эрдоган сам был не прочь стать политиком, который сыграет решающую роль в поддержке Токаева. Организация тюркских государств хотела видеть в Казахстане себя, а не ОДКБ. Но так не случилось. Отсюда появилась в тюркском мире ревность к миротворцам ОДКБ, — полагает российский политолог.

Но есть причина, по которой Токаев выбрал ОДКБ, — ему нужен был быстрый политический эффект поддержки именно Москвы и других союзников, предположил в беседе с NEWS.ru казахстанский политик, кандидат в президенты страны на выборах 2019 года Амиржан Косанов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Kazakh presidential website/XinHua/Global Look Press

Причина приглашения миротворцев — заговор против Токаева. Он не был уверен в силовых структурах, которые фактически оставались под контролем Совбеза. А до 5 января нынешнего года его возглавлял Нурсултан Назарбаев. Приглашая миротворцев, он хотел показать заговорщикам свою легитимность в глазах лидеров стран — участниц ОДКБ. Он словно говорил заговорщикам: ОДКБ не поддержит дальнейшие ваши действия по раскачке ситуации, по нанесению ущерба моему имиджу как лидеру государства. И это повлияло на его противников — ситуация стабилизировалась. Амиржан Косанов казахстанский политик казахстанский политик