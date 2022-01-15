ОДКБ нанесла в Казахстане по боевикам морально-психологический удар

В пятницу, 14 января, стало известно, что миротворцы Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) из Белоруссии, Армении и Таджикистана покинули территорию Казахстана. Остальной контингент должен
Военный контингент ОДКБ президент Токаев пригласил 5 января — для оказания помощи в борьбе с «внешней агрессией и преодолении террористической угрозы». 7 января в своём выступлении президент
Несмотря на столь опасную ситуацию, миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии общей численностью более двух тысяч человек, согласно официальной версии, 6 января
Президент правления Союза «Содружество Миротворец» полковник запаса Михаил Аничкин не видит противоречий в возникшей ситуации. В беседе с NEWS.ru он отметил, что силы ОДКБ смогли оперативно справиться со всеми ключевыми задачами.
Миротворцы защитили Казахстан от внешней угрозы, стабилизировали ситуацию в самых горячих точках страны. Когда силовые структуры Казахстана пребывали, мягко говоря, в замешательстве, миротворцы сдержали натиск бушующей толпы. А когда задачи выполнены, что им там ещё делать? Ожидался ведь длительный период агрессивного сопротивления непонятно ещё каких масс, но всё оказалось гораздо проще, — отметил полковник запаса.
Военный аналитик Владислав Шурыгин подчеркнул в беседе с NEWS.ru, что главная задача миротворцев была не в подавлении протестов, а в оказании моральной поддержки руководству Казахстана.
Если вооружённый мятеж и протесты на самом деле были бы «народными», приняли серьёзные масштабы, то, конечно, столь стремительное наше участие ничего не изменило бы. Людей не напугать военными — они бы до сих пор протестовали. Но события имели «верхушечный» характер, управлялись с одного центра. Наши миротворцы дали по рукам, образно говоря, этому центру самим фактом своего прибытия.
Получается, что миротворцам сполна хватило несколько дней, чтобы «ударить по рукам» заговорщикам. Но возникает вопрос: почему для прибытия в Казахстан контингенту из двух тысяч человек потребовались сутки, а для отбытия — десять дней? Даже генсек ОДКБ Станислав Зась
Шурыгин, побывавший почти во всех горячих точках бывших СССР и Югославии ещё будучи офицером, считает, что срок вывода миротворцев продиктован несколькими факторами.
Во-первых, миротворцы уже взяли под охрану государственные объекты, теперь их надо передать обратно, а это уже за пять минут не сделать. Во-вторых, были развёрнуты палатки, полевые парки с техникой и т. д. Их надо нормально демонтировать, собрать, вывезти каждые объекты и группы по графику — и на это требуется время. И важно делать это спокойно — иначе вывод миротворцев будет со стороны восприниматься как бегство, — сказал военный эксперт.
В четверг, 13 января,
Среди экспертов есть мнение, что Токаева могли вынудить сократить сроки пребывания миротворцев ОДКБ «коллективный Запад» и Китай. Согласно этому мнению, тридцатилетняя многовекторная внешняя политика постепенно привела к тому, что сотрудничество с Россией постепенно уменьшается. Эти выводы подтверждает статистика ООН: по размеру двустороннего товарооборота (экспорт плюс импорт) главным партнёром Казахстана всё ещё остаётся Россия. В 2020 году товарооборот между странами составлял $18,2 млрд (21% совокупного мирового товарооборота Казахстана). Но на втором месте всё более уверенно чувствует себя Китай — $15,3 млрд. А в экспорте Россию уже оттеснили на третье место: казахстанский экспорт в Китай составил $9 млрд (на 12,5% больше, чем в 2019 году), в Италию — $6,6 млрд, в Россию — $4,9 млрд. Повышается партнёрская роль для Казахстана и Нидерландов (экспорт в эту страну составил $3,1 млрд.) С экономическими партнёрами приходится расплачиваться и политическими решениями.
Ещё одна причина скорого вывода миротворцев может заключаться в том, что Токаев уловил недовольство Турции тем, что ОДКБ её обошла в разрешении кризиса. Российский политолог Сергей Марков предположил в беседе с NEWS.ru, что Анкара не намерена отказываться от своих особых отношений с тюркскими странами Центральной Азии.
Эрдоган сам был не прочь стать политиком, который сыграет решающую роль в поддержке Токаева. Организация тюркских государств хотела видеть в Казахстане себя, а не ОДКБ. Но так не случилось. Отсюда появилась в тюркском мире ревность к миротворцам ОДКБ, — полагает российский политолог.
Но есть причина, по которой Токаев выбрал ОДКБ, — ему нужен был быстрый политический эффект поддержки именно Москвы и других союзников, предположил в беседе с NEWS.ru казахстанский политик, кандидат в президенты страны на выборах 2019 года Амиржан Косанов.
Причина приглашения миротворцев — заговор против Токаева. Он не был уверен в силовых структурах, которые фактически оставались под контролем Совбеза. А до 5 января нынешнего года его возглавлял Нурсултан Назарбаев. Приглашая миротворцев, он хотел показать заговорщикам свою легитимность в глазах лидеров стран — участниц ОДКБ. Он словно говорил заговорщикам: ОДКБ не поддержит дальнейшие ваши действия по раскачке ситуации, по нанесению ущерба моему имиджу как лидеру государства. И это повлияло на его противников — ситуация стабилизировалась.
Миротворческие операции, бывает, затягиваются надолго. Например, миссия НАТО в Боснии и Герцеговине