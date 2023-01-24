Новые приключения европейцев в Армении: Брюссель снова направил туда миссию Из ЕС в Армению едет свежая команда наблюдателей. Официально она помогает помирить Баку и Ереван, но на практике — скорее вредит

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Никол Пашинян и Шарль Мишель

Главы МИД стран Евросоюза 23 января учредили новую гражданскую миссию наблюдателей для Армении. Порядка 100 экспертов отправятся на границу с Азербайджаном на два года, чтобы «отследить ситуацию в приграничных районах». Глава миссии должен быть назначен в ближайшее время, ответили в пресс-службе ЕС на запрос NEWS.ru. Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, принятое решение запустит новую фазу в усилиях европейцев на Южном Кавказе. Между тем Москва опасается, что имеет место новая попытка Брюсселя закрепиться в Закавказье, чтобы вытеснить оттуда Россию. А главное — европейская миссия почему-то намерена работать только с армянской стороной, хотя такой подход еще больше затруднит урегулирование отношений между Баку и Ереваном.

Ожидания не оправдались

Напомним, Ереван, Париж и Брюссель отправили первую миссию наблюдателей ЕС на приграничные с Азербайджаном армянские территории по итогам армяно-азербайджанских переговоров в Праге 7 октября. Поскольку Брюссель изначально сделал базой Армению, Баку согласился сотрудничать с европейскими наблюдателями только в силу необходимости. Так, по словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, вмешательство европейских коллег на земле возможно лишь для того, чтобы они помогли урегулировать противоречия с Ереваном, провести делимитацию и демаркацию границы и подписать мирный договор.

Мандат новой миссии, согласно документам ЕС, предусматривает патрулирование армяно-азербайджанской границы и передачу собранных данных в Брюсселя. По словам Борреля, это поможет Евросоюзу лучше понять ситуацию и помочь главе Евросовета Шарль Мишелю в попытках примирить Азербайджан и Армению. Тем временем в Баку не совсем понимают, что конкретно имеет в виду Брюссель. Поэтому, как только стало известно о планах ЕС направить в Армению новую миссию, Баку выразил недовольство. Алиев заявил, что европейцы, по сути, «обманули всех». Ведь, напомнил он, Брюссель уверял, что наблюдатели поедут в Армению ненадолго, а по факту срок новой миссии увеличился в разы.

Азербайджанская сторона рассчитывает, что в процессе обсуждения новой миссии ЕС максимум внимания будет уделен извлечению необходимых уроков из прошлого опыта. Первоначальные ожидания, что миссия ЕС внесет свой вклад в продвижение повестки нормализации, не оправдались, — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Во многом недовольство Баку связано с проармянской позицией некоторых европейских стран, что не идет на пользу примирению. Через две недели после пражской встречи президент Франции Эммануэль Макрон сделал ряд заявлений, открыто показав, что с большей симпатией относится к интересам армянской стороны, а не к первоочередной задаче наладить мирный процесс. В частности, Макрон считает, что «Азербайджан начал ужасную войну» в Карабахе и «оккупировал территории». А через месяц французский сенат принял антиазербайджанскую резолюцию, осуждающую действия Баку в ходе второй карабахской войны и в последующие годы. Правда, французские власти потом заявили, что документ этот не имеет юридической силы. Однако осадок в отношениях Баку и Парижа он все-таки оставил.

Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Ильхам Алиев и Эммануэль Макрон

Ереван раскрывает объятия

Ереван не скрывает радости, что миссия ЕС фактически принимает его сторону, ведя работу только на территории Армении, и уже заявил о готовности помогать европейским коллегам.

Приветствуем решение ЕС направить полноценную гражданскую миссию в Армению. Будем охотно сотрудничать с делегацией и поддерживать ее деятельность. Эта миссия будет способствовать миру, стабильности и безопасности в регионе, — заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Пока Ереван раскрывает объятия для европейцев, для Москвы он находит в основном упреки. Сначала армянская сторона обвиняла ОДКБ в том, что он не направил военную помощь Армении во время боев с азербайджанскими военными в сентябре прошлого года, при этом упуская из виду, что ОДКБ была готова заслать мониторинговую миссию. Но именно Ереван не согласовал окончательный текст документа. Глава МИД России Сергей Лавров пояснил тогда, что армянские коллеги стали настаивать на жестком осуждении Азербайджана, от чего отказались члены ОДКБ.

Ситуация стала еще хуже после начала акции протеста азербайджанских экологов на Лачинской дороге — Ереван уже напрямую начал обвинять Москву в том, что она выступает против Армении. В частности, армянская стороны недовольна тем, что российские миротворцы не принимают необходимых мер для разрешения ситуации в якобы заблокированном Лачинском коридоре, хотя сам факт блокады вызывает вопросы.

Фото: Никита Новак/NEWS.ru Протест азербайджанских экологов на Лачинской дороге

Недовольная Москва

Между тем в России смотрят на перспективы Южного Кавказа без особого оптимизма. Некоторые из парламентариев, например, считают, что Россия сама виновата в произошедшем. Так первый заместитель комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин отметил, что влияние России в Армении снижается. В качестве примера он привел ситуацию с Лачинским коридором. По его словам, Азербайджан «спровоцировал перекрытие трассы», а Россия, которая взяла на себя миротворческую миссию, до сих пор не достигла прогресса в разблокировке, и это теперь используется противниками российского влияния.

ЕС устремился в эту щель и развивает свою активность при поддержке прозападных армянских властей. Если Москва по каким-то причинами ограничена в возможностях оказать влияние на то, чтобы Лачинский коридор был разблокирован, Ереван этим пользуется и приглашает тех, кто готов этим заниматься не на словах, а на деле, — заявил Затулин NEWS.ru.

По словам депутата, антироссийские настроения обостряются настолько, что дело может дойти до сворачивания 102-й российской военной базы в Гюмри. Недавно там прошли митинги. Выкрикивая русофобские лозунги, протестующие возмущались, почему Россия бездействует в вопросе разрешения ситуации в Карабахе, и вместе с тем предложили разорвать союзнические отношения с Москвой. Он отметил, что хотя о практических планах на официальном уровне пока не объявлено, общественное мнение в Армении формируется для того, чтобы дискредитировать российских союзников. Еще большее раздражение вызывает в Армении молчание Кремля.

Россия, конечно, союзник Армении. Но люди считают, что она не в состоянии добиться того, о чем просят в Ереване. При этом Москва молчит. Молчит, потому что не хочет ссориться с Баку и Анкарой. Российская сторона пытается все уладить миром, однако азербайджанские и турецкие партнеры не совсем это понимают и играют по своим правилам, — заключил Затулин.

Если Затулин полагает, что действия Армении обусловлены необходимостью, в Совфеде придерживаются несколько иной позиции. Евросоюз пытается расширить сферы своего политического, экономического и культурного влияния на Южном Кавказе как и тем самым выдавить Москву из региона, заявил NEWS.ru глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. По его словам, у Москвы возникают вопросы к армянскому руководству, которое поддерживает западных коллег.

Нельзя так прямолинейно и нагло расширять сферы своего влияния. Я убежден, что в Брюсселе все хорошо понимают, но делают это сознательно. Соответствующие вопросы возникают и к нашим союзникам. Есть каналы, по которым эти вопросы надо обсуждать с Ереваном, и они обсуждаются. Самое главное — цели всех этих миссий. Будем надеяться, что здравое начало в Брюсселе еще не умерло, — заявил Карасин.

По словам сенатора, пока что все миролюбивые посылы ЕС лишь слова, за которыми обязательно должны быть какие-то действия. Конкуренция между Москвой и Западом есть всегда, главное — чтобы она была основана на понятных принципах, которые не нарушают стабильности в регионе, что в отличие от ЕС, у Москвы «неплохо получается».

Практика показывает, что миссии ЕС склонны брать все под контроль и диктовать, а не помогать. ЕС настроен на то, чтобы разжечь противоречия по новой и вытеснить оттуда Москву, — заключил Карасин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Константин Затулин

Зачем они туда едут?!

Нет позитивных прогнозов и в самой Армении. Самый главный вопрос — зачем именно европейцы приедут в Армению, заявил NEWS.ru депутат Национального собрания Армении Арман Абовян. При этом, по его словам, в Ереване не против мониторинговой миссии, но многое остается непонятно.

В релизе ЕС написано, что миссия направлена на формирование атмосферы доверия, что, откровенно говоря, абсолютная глупость. В условиях оккупации Армении и имеющихся претензий к Баку и Еревану это невозможно. Зато это вписывается в стратегию выдавливания России и Ирана из региона. Предыдущая миссия побыла тут, посмотрела на все и уехала. Что дальше? Было ли оказано какое-то давление на Азербайджан? Нет. Призывы, конечно, есть. Спасибо всем нашим европейским коллегам, которые так или иначе выражают свою обеспокоенность. Но в реальности там ничего не происходит, — заявил Абовян.

На удивление такого же мнения придерживаются и в Баку. Складывается впечатление, что армянская сторона намеренно зовет к себе европейских наблюдателей для того, чтобы укрепить политические позиции Евросоюза в регионе, заявил NEWS.ru азербайджанский политолог Ильгар Велизаде. По его словам, в Москве понимают, что это ответ Еревана на бездействие ОДКБ и России во время осенних столкновений армян с азербайджанской армией. Армянское руководство считает, что союзники их подвели, не выполнив обязательств.

Новая миссия ЕС может быть действенной с точки зрения политического торга с Россией. У Еревана есть очевидные проблемы с Москвой, и он пытается их решить за счет заигрывания с ЕС. В этой мутной воде Армения пытается поймать свою рыбку и разрабатывает свою стратегию, но такой подход только затягивает процесс. Что это дает Еревану? Какое давление они могут оказать на Баку? — задается вопросом Велизаде.

При этом политолог отметил, что присутствие европейских наблюдателей никак не отразится на вопросах разблокирования транспортных коммуникаций и решении других вопросов в регионе, так как у европейской миссии не может заниматься этими вопросами, она не обладает никакими полномочиями.

Непонятная структура, которая вообще не вписывается в постконфликтные процессы на Южном Кавказе, — считает Велизаде.

Хотя в адрес Москвы из Еревана звучит множество обвинений, «российская сторона, выражаясь формулировками МИД РФ, остается приверженной взятым на себя обязательствам и каждый раз выступает за продолжение мирного процесса в регионе». А пока российская сторона привержена, армянские власти не упускают возможности поддержать западных коллег с их антиазербайджанскими заявлениями и резолюциями. Ради подобных заявлений, не подкрепленных реальными делами, как оказалось, в Армении готовы даже отказаться от союзнических отношений с Москвой. При этом интересно, что Россия не отходит от сбалансированной политики и даже при таких обстоятельствах не идет против Армении, а пытается разрешить все противоречия за столом переговоров.