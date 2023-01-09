Ищем замену Москве: Ереван в поисках новых союзников Россия оказалась меж двух огней в армяно-азербайджанском урегулировании

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Акция протеста у российской военной базы в Армении

Мирная акция азербайджанских экологов на дороге Шуша — Ханкенди продолжается уже почти месяц, и ситуация с каждым днем только обостряется. В Армении 8 января полиция задержала 65 участников митинга, которые собирались перекрыть входы в 102-ю российскую базу в Гюмри. Выкрикивая русофобские лозунги, протестующие возмущались, почему Россия бездействует в вопросе разрешения ситуации в Карабахе, и вместе с тем предложили разорвать союзнические отношения с Москвой. Но как Россия может снизить напряженность в Лачинском коридоре и кто для армян настоящий союзник?

А есть ли блокада?

Несанкционированную акцию в Гюмри, в которой участвовали около 200 человек, инициировал оппозиционный армянский «Национально-демократический полюс» (НДП). Активисты собрались у мемориала «Мать-Родина» и начали шествие в сторону российской базы. Тем временем полицейские заблокировали все входы и выходы военного объекта, пытаясь перекрыть движение протестующих. Но толпу удалось разогнать лишь после применения силы. В ходе задержания произошли столкновения и стычки между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов.

Армянские оппозиционеры вышли на улицы в Гюмри в связи с ситуацией в Лачинском коридоре — на единственной дорогой, которая связывает Карабах с Арменией. С 12 декабря там стоят азербайджанские экологи, которые требуют пропустить их в зону дислоцирования российских миротворцев для проведения мониторинга нарушений при добыче полезных ископаемых на территории Азербайджана. По их подозрениям, на месторождениях Карабаха идет незаконная разработка месторождений, не согласованная с Баку. И азербайджанская сторона не намерена с этим мириться. Однако российские миротворцы не могут ни удовлетворить требования азербайджанской стороны, ни заставить азербайджанских экологов прекратить перекрытие дороги — для этого у миротворцев нет соответствующего мандата и распоряжения. При этом командующий российскими миротворцами генерал-майор Андрей Волков не соглашается на диалог ни с одной из сторон конфликта.

Фото: Александр Патрин/ТАСС Акция протеста у российской военной базы в Армении

По версии Еревана, находящиеся на дороге протестующие, перекрыв Лачинский коридор, препятствуют свободному передвижению грузов из Армении. Это, по словам армянского премьер-министра Никола Пашиняна, вызывает настоящий «гуманитарный кризис». А российские миротворцы, считают в Армении, ничего не делают, и теперь задаются вопросом, зачем они нужны, как и российские военные в Армении.

Однако в Баку утверждают, что целью акции азербайджанских экологов является точно не блокирование Лачинского коридора. Азербайджанские СМИ почти каждый день публикуют кадры с места событий, на которых видно, что машины российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста беспрепятственно проезжают в Ханкенди с гуманитарным грузом для карабахских армян. Кроме того, бизнесмен Рубен Варданян в одном из прямых эфиров рассказал, что российская сторона привозит еду и лекарства. По его словам, также есть люди, которые выезжают отдыхать. По сути, он подтвердил, что гуманитарного кризиса в Карабахе нет.

Армения считает Россию врагом?

Мы требуем взаимного соблюдения обязательств сторон. Если Армения оплачивает пребывание на своей территории российской военной базы и терпит ущерб от пребывания в составе одного альянса [ОДКБ], то взамен требуем действий по открытию Лачинского коридора. Если Россия не может или не хочет обеспечить разблокирование, то пусть скажет прямо, и мы определимся со своими действиями, — заявил член Совета НДП Ара Папян.

По всей видимости, обиды армянских оппозиционеров имеют куда более глубокие корни. Судя по лозунгам, участники акции возмущаются не только ситуацией вокруг Лачинского коридора. В их руках были плакаты «Россия — враг», «Нет ОДКБ», «Деоккупация, де-советизация, де-русификация», «Международные миротворцы в Арцах» (армянское название Карабаха), «Нет русско-турецкой оккупации».

Получается, в Армении уже ставят Россию наравне со своим заклятым врагом — Турцией. При этом какую-то помощь в разрешении ситуации они видят в международных игроках, в частности в ЕС и США. Так, глава МИД Армении Арарат Мирзоян уже принял делегацию ЕС, с которой обсудили вопросы размещения новой гражданской миссии ЕС на условной границе Армении и Азербайджана.

При этом примечательно, что аналогичная миссия от ОДКБ Еревану не нужна, хотя в Организации не раз подтверждали, что готовы ее направить. Но армянская сторона ожидает от своих союзников скорее военную помощь. Только вот угроз, исходящих со стороны Азербайджана, в ОДКБ не видят. Кроме того, там не считают периодические столкновения между армянской и азербайджанской сторонами зоной своей ответственности. Но такой подход дает повод Еревану сомневаться в необходимости для него состоять в ОДКБ.

Фото: kremlin Главы государств — членов ОДКББ

Прозападный Ереван

С одной стороны, финансируемый Западом оппозиционный армянский НДП разжигает антироссийские настроения в армянском обществе и создает предпосылки для возможного отрыва от России, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Андрей Петров. Однако с другой стороны, по его словам, провокационная деятельность этой партии никак не блокируется и не подавляется официальными лицами в Армении — их митинги проходят с ведома Еревана, а все просьбы России просто игнорируются.

По сути, деятельность НДП стала каналом неофициального излияния армянского недовольства политикой России на Южном Кавказе, — заявил Петров. — Официальный Ереван попытался изобразить, что он против проведения таких митингов, на них, как известно, были задержания. Однако лидеров именно этого митинга в Гюмри не задержали. То есть деятельность подобных структур все равно продолжается.

Политолог отметил, что в официальных отношениях России и Азербайджана при этом все в порядке и никакого недовольства нет. Причем ситуация, которая сложилась в Лачинском коридоре, соответствует интересам обеих сторон — Москва в очередной раз может продемонстрировать приверженность соблюдению трехстороннего заявления, принятого Баку, Ереваном и Москвой. Однако что касается Армении, то, по мнению эксперта, сложилась ситуация, когда пункты документа выполнялись не полностью, а по Лачинскому коридору перевозились военные грузы.

Надо скорее всего договариваться о том, чтобы появился азербайджанский КПП на дороге, чтобы усилить контроль над движением грузов. Ереван от этого, конечно, ничего не выиграет, но Армения не пойдет на разрыв отношений с Россией, потому что каких-то альтернатив в союзничестве у Армении просто нет, — считает Андрей Петров.

Фото: kremlin Владимир Путин с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном

Новая политика, новые союзники

При этом армянские оппозиционеры все же уверены, что альтернативы России и ОДКБ появятся. «Следующие союзники Армении будут настоящими» — именно таким был один из плакатов митингующих. Как заявил NEWS.ru армянский политолог Степан Григорян, не стоит обижаться, нужно просто искать сотрудничество в других странах, если союзничество с Россией не устраивает. По его словам, в Москве об этом предупреждали заранее.

У России свои интересы. Россия предупреждала, что у нее много других забот, поэтому союзнические обязательства она выполнять не будет. Раз это так, не нужно обижаться на Россию, надо просто начать сотрудничать с другими странами, которые, уверен, будут более надежными. Например, с ЕС в лице Франции или США. Кроме того, у Армении серьезные отношения также с Индией и Ираном. А что делать, если Россия имеет свои интересы и не хочет с нами продолжать союзнические отношения? — высказался Григорян.

По его словам, прошедший накануне митинг в Гюмри — «возмущение не отдельно взятых партий, а настрой всего армянского народа». Однако, отмечает Григорян, это совсем неудивительно, ведь Россия, по его мнению, нарушает договоренности, закрепленные в трехстороннем документе от 9 ноября 2020 года.

Российская политика последних двух лет не могла не вызвать недовольство в армянском обществе. Россия добровольно взяла на себя обязательства гарантировать свободное передвижение по Лачинскому коридору, однако сейчас не может разблокировать дорогу, — отметил Григорян.

Разумеется, Москве непросто разрешить конфликт вокруг Лачинского коридора, ведь она находится в тесных отношениях как с Азербайджаном, так и с Арменией. Но абсолютно ясно, что антироссийские лозунги, повторяемые армянскими протестующими, ситуацию только усугубляют. Пока армяне требуют закрыть российскую базу в Гюмри, в Баку продолжают регулярные контакты с Москвой, стараясь достичь компромисса и найти варианты решения проблемы. Напомним, в конце прошлого года армянские официальные лица отказались от ряда важных встреч с российским руководством.