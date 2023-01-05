Пашинян: Армения ожидает более предметных шагов по Лачинскому коридору

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Армения ожидает от международного сообщества, в том числе от России, более предметных шагов в вопросе разблокирования Лачинского коридора, заявил в ходе заседания правительства 5 января премьер-министр страны Никол Пашинян. Он также обвинил власти Азербайджана в отсутствии мер по разблокировке направления, передает Sputnik Армения.

Незаконное блокирование Лачинского коридора со стороны Азербайджана продолжается уже 25 дней. Это действие, вызвавшее гуманитарный кризис, вызвало широкий международный отклик с требованием разблокировать коридор. Несмотря на эт, Азербайджан не принимает мер для урегулирования вопроса, — сказал премьер.

По словам Пашиняна, блокирование Лачинского коридора доказывает необходимость направления в регион международной миссии по сбору фактов.

Ранее МИД Азербайджана назвал провокацией призывы Армении направить международную миссию к Лачинскому коридору. В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что подобными действиями Ереван пытается нарушить суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.

По словам главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, информация о полном перекрытии Лачинского коридора не соответствует действительности. Он ранее указал, что азербайджанские общественники, протестующие на Лачинской дороге, выступают против экотеррора и разграбления природных ресурсов страны. Министр подчеркнул, что активисты не представляют никакой угрозы.