В Гюмри задержаны 65 участников акции протеста у российской военной базы

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Гюмри 65 участников несанкционированной акции протеста у 102-й военной базы России, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на начальника управления по связям с общественностью полиции Зарзанда Габриеляна. Стражи порядка призвали остальных митингующих прекратить нарушение закона о свободе собраний.

Полицейские пояснили, что протестующие не должны перекрывать доступ к зданиям в зоне митинга. После задержания части активистов остальные демонстранты направились к монументу «Мать Армения».

Ранее стало известно, что протестная акция организована «Национально-демократическим полюсом», который включает в себя ряд партий Армении. Протестующие требовали немедленно разблокировать Лачинский коридор и выкрикивали антироссийские лозунги. В митинге участвовали около 200 человек.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что Ереван ждет от международного сообщества, в том числе от России, более предметных шагов в вопросе разблокирования Лачинского коридора. По мнению политика, перекрытие Лачинского коридора доказывает необходимость направления в регион международной миссии по сбору фактов.

Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов ранее заявил, что информация о полной блокировке Баку Лачинского коридора не соответствует действительности. Он отметил, что азербайджанские общественники, протестующие на Лачинской дороге, выступают против экотеррора и разграбления природных ресурсов страны. Министр подчеркнул, что активисты не представляют никакой угрозы.