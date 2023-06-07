Неудачная шутка о России обернулась тюрьмой для жительницы Казахстана В Казахстане женщина получила три года тюрьмы за шутку о присоединении к России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница города Петропавловска Северо-Казахстанской области приговорена местным судом к трем годам лишения свободы по обвинению в сепаратизме, сообщает EADaily. Основанием для приговора послужила шуточная просьба о присоединении Петропавловска к России, высказанная в чате.

Как пишет издание, в сентябре 2021 года женщина зашла в приложение, которое случайным образом подбирает собеседника. Узнав, что ее визави из России, она сказала: «Заберите наш Петропавловск себе, как Крым». После этого россиянин быстро завершил разговор, однако видеозапись диалога была выложена в интернет, попав в поле зрения казахстанских правоохранителей.

В ходе расследования психолого-филологическая экспертиза установила, что слова женщины «пропагандируют антиконституционный тип гражданского и политического поведения». На суде жительница Петропавловска частично признала вину, заявив, что никто не спрашивал у нее разрешения на распространение видео из чата.

Тем не менее суд признал ее виновной в сепаратистской деятельности и назначил ей наказание в виде трехлетнего срока лишения свободы. При этом минимальный срок по этой статье составляет пять лет, однако суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: наличие у обвиняемой несовершеннолетнего ребенка и мужа-инвалида.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Приморском крае местного жителя, который передавал украинской разведке сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры.