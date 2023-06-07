В Приморье задержали мужчину, сотрудничавшего с украинской разведкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ задержали в Приморском крае местного жителя, который передавал украинской разведке сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктур, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Подозреваемый задержан, в отношении него заведено дело о госизмене.

ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины, — сообщают в ФСБ.

Ранее ФСБ задержала подозреваемого в попытке поджога военкомата и диверсии на железнодорожных путях в Челябинской области. В ведомстве уточнили, что мужчина действовал за деньги в интересах украинских спецслужб.

6 июня стало известно, что крымский художник Богдан Зиза был приговорен к 15 годам колонии общего режима за то, что в мае 2022 года облил здание администрации Евпатории желто-синей краской и попытался его поджечь «коктейлями Молотова». На опубликованных позже снимках видно, что выгорела стена рядом с входной дверью административного здания. Первые четыре года по решению Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону Зиза проведет в тюрьме.