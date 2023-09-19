«Не должно быть очереди»: Песков о вмешательстве США в карабахский конфликт Песков: не может быть очередности стран в попытке решить конфликт в Карабахе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в вопросах внешних попыток урегулировать карабахский конфликт не должно быть очередности, передает РИА Новости. Так он ответил на утверждение, что в текущей ситуации наступила очередь США попытаться наладить отношения между Баку и Ереваном. По словам Пескова, речь должна идти о конкретных усилиях по мирному урегулированию ситуации.

Здесь не должно быть никакой очереди. Здесь должны быть конкретные усилия на основе реальной, осязаемой правовой базы, которая дает возможность выйти на мирное урегулирование. Такая возможность есть, с нашей точки зрения. Это те самые договоренности, на которых мы основываем свои действия. Продолжаем наши контакты как с Баку, так и с Ереваном, — сказал Песков.

До этого армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что теперь наступила очередь США решать, какие меры следует принять для урегулирования ситуации в Карабахе.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает эскалацию напряженности в Карабахе. Он отметил, что организация также призывает к немедленному прекращению боевых действий. Глава Евросовета Шарль Мишель также заявил, что боевая активность Азербайджана должна быть немедленно прекращена. Он отметил, что необходимо обеспечить диалог между Баку и армянским населением Карабаха.

Минобороны Азербайджана 18 сентября объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформировано о проведении операции.