На границе Казахстана с Россией выделили отдельные полосы для проезда

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Казахстана задействовали отдельные дорожные полосы для проезда людей на границе с Россией, где наблюдается увеличение миграционного потока, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского правительства. В пресс-службе добавили, что проблем с пересечением границы для граждан Казахстана в настоящий момент нет.

На пунктах пропуска, где имеется соответствующая инфраструктура, выделены отдельные дорожные полосы: для граждан Казахстана, грузового транспорта и иностранцев, — говорится в сообщении.

Ранее один из россиян рассказал, что ему пришлось стоять на границе с Казахстаном около 22 часов, чтобы попасть в страну. По его словам, после КПП со стороны России до пограничного контроля с Казахстаном он пробыл в пробке около пяти часов.

Исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД страны Аслан Аталыков ранее сообщил, что после объявления в России частичной мобилизации в Казахстан въехали 98 тысяч россиян, а 64 тысячи россиян с 21 сентября покинули республику. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ближайшее время проведет переговоры с российской стороной в связи с ростом числа прибывающих россиян.