Москва выдала Минску обвиняемого в применении насилия к полицейским

Москва передала Минску обвиняемого в применении насилия к сотрудникам милиции, в настоящее время мужчина находится под стражей, говорится в Telegram-канале генпрокуратуры Белоруссии. Отмечается, что Дмитрий Подлобников во время протестов после президентских выборов в республике в августе 2020 года оказывал сопротивление силовикам и пытался нанести удары сотруднику органов внутренних дел.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации удовлетворена просьба генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче Дмитрия Подлобникова для привлечения к уголовной ответственности за насилие и угрозу его применения в отношении сотрудников органов внутренних дел по статье 364 уголовного кодекса Беларуси, — говорится в сообщении.

По данным генпрокуратуры, Подлобников обвиняется в применении насилия в отношении сотрудников Жлобинского РОВД при выполнении ими служебных обязанностей. Мужчина передан представителям правоохранительных органов Белоруссии, ему грозит до 7 лет лишения свободы.