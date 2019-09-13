https://static.news.ru/photo/6214b34a-d543-11e9-8f6a-fa163e074e61_660.jpg Артур Шарко Фото: Артур Шарко/vk.com

Жительница белорусского города Жабинка умерла в реанимации после того, как её зажало стеклоподъёмником автомобиля.

20-летняя девушка вместе с семьёй гостила в деревне у знакомых. Трагедия произошла, когда она пыталась достать дочь из салона машины через открытое окно. В это время девочка, вероятно, нажала на кнопку, и стекло стало подниматься. Её мама оказалась зажата. В бессознательном состоянии девушку нашёл муж. Он разбил стекло и вызвал скорую.

В реанимации больницы пострадавшая провела неделю, однако спасти её врачам не удалось, сообщил Следственный комитет Белоруссии в своём Telegram-канале .

По факту произошедшего проводится проверка, точную причину смерти девушки установит судмедэкспертиза.

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