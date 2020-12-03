Молдавский парламент заблокировал передачу земли США под новое посольство

https://static.news.ru/photo/57170082-3583-11eb-a4eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ParliamentRM

Парламент Молдавии проголосовал против предоставления Соединённым Штатам Америки территории бывшего Республиканского стадиона в центре Кишинёва под строительство нового посольства.

Решение о передаче земли приняли прежние власти страны. Как передаёт ТАСС, законодательный орган заблокировал инициативу по предложению Партии социалистов Республики Молдова, которую в этом начинании поддержала парламентская группа «За Молдову».

3 декабря инициатива об отмене решения о передаче земли прошла сразу два чтения. Утверждению законопроекта попыталась помешать Партия действия и солидарности, возглавляемая избранным президентом Майей Санду.

Решение правительства бывшего премьер-министра Павла Филипа о передаче территории главного стадиона страны под строительство американского посольства вызвало возмущение в обществе и было заблокировано президентом Игорем Додоном ещё в 2018 году. Глава государства предложил разбить на спорном участке парк или построить культурный центр. Общественное негодование усилилось, когда уходящий кабинет Филипа попытался в срочном порядке заверить все документы для передачи земли.

Республиканский стадион возвели в 1951 году. Он вмещал 22 тысячи зрителей, а футбольный газон арены считался одним из лучших в Советском Союзе. На стадионе играл кишинёвский клуб «Нистру» и проводились матчи сборной СССР. В 1990-е годы сооружение пришло в негодность. В 2007 году стадион начали сносить. Планировалось, что на его месте построят новую арену, однако на это не нашлось средств.

Как передавал NEWS.ru, молдавский парламент также проголосовал за передачу контроля над Службой информации и безопасности от президента законодательному органу. Партия действия и солидарности организовала акцию протеста против этого решения.