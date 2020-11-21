Митинг против Пашиняна начался в Ереване

https://static.news.ru/photo/ff6cb6f2-2bef-11eb-9923-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Оппозиция Армении вышла на митинг с требованием об отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Смена должностных лиц не отвлечёт наше внимание от главного требования — Никол Пашинян должен уйти, — заявил в ходе мероприятия представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян.

Протестующие обвиняют главу правительства в применении репрессий и грубой силы по отношению к манифестантам, передаёт корреспондент РИА Новости.

Акции протеста в армянской столице начались после подписания соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оппозиция требует отставки Пашиняна и пересмотра заключённого соглашения.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.

Ранее NEWS.ru писал, что уходить в отставку Пашинян не собирается. Он заявил, что в его повестке нет такого вопроса. В МИД РФ надеются, что происходящие в Армении события не отразятся на реализации договорённостей по Карабаху. При этом ситуацию в республике в ведомстве комментировать отказались, отметив, что это внутреннее дело Армении.