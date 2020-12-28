Миротворцы проверяют информацию о стрельбе в Гадрутском районе Карабаха

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Центр по примирению сторон проверяет информацию о возможном применении автоматического стрелкового оружия в районе населённого пункта Туг Гадрутского района в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ. В информационном бюллетене Минобороны отмечается, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контролируют соблюдение режима прекращения огня на двадцати трёх наблюдательных пунктах.

28 декабря российская выездная врачебная бригада оказала медицинскую помощь 25 жителям населённого пункта Гергер, указывается в документе. Также Минобороны отчиталось об очередном обмене пленными при посредничестве российской стороны. В Баку отправились двое находившихся в плену азербайджанцев, в Эребуни возвращены четверо армянских военных.

12 декабря в Минобороны Азербайджана заявили, что были вынуждены ответить на провокационные действия армянской стороны в Нагорном Карабахе. Силы азербайджанской Службы госбезопасности (СГБ) провели вынужденную антитеррористическую операцию в окрестностях посёлка Гадрут, сообщили в оборонном ведомстве. 13 декабря командующий российскими миротворцами в зоне конфликта генерал-лейтенант Рустам Мурадов констатировал нормализацию обстановки, писал NEWS.ru.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. В ночь на 10 ноября президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения конфликта. Согласно условиям соглашения, военные Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, в регион были введены российские миротворцы, кроме того, под контроль Баку перешли пять районов Карабаха. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших.