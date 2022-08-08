Минздрав Молдавии зарегистрировал первый случай заражения оспой обезьян

Фото: Mingbin Qv/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минздрав Молдавии сообщил о первом случае заражения оспой обезьян в республике. Об этом говорится на странице ведомства в соцсетях.

Сообщается, что за помощью в Клиническую инфекционную больницу в Кишинёве с лихорадкой и кожными высыпаниями обратился иностранец.

Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в республике — заболевание подтверждено у иностранного гражданина, приехавшего в нашу страну из США, — уточняет молдавский Минздрав.

Иностранца госпитализировали, взяли анализы, тест на оспу обезьян оказался положительным. Выяснилось, что мужчина контактировал в США с заразившимся этой болезнью. Минздрав призвал жителей республики обращаться за медпомощью в случае обнаружения симптомов заболевания.

ВОЗ 23 июля объявила вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. В США в связи с распространением заболевания 4 августа было решено ввести режим ЧС. Оспой обезьян заболевают в основном мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Ранее сообщалось, что в России появился препарат против оспы обезьян. Заявку на регистрацию препарата НИОХ-14 подал ГНЦ вирусологии и биотехнологии «Вектор».