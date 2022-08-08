В России появился препарат против оспы обезьян Научный центр «Вектор» подал заявку на регистрацию первого препарата против оспы обезьян

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Государственный научный центр (ГНЦ) вирусологии и биотехнологии «Вектор» подал заявку на регистрацию препарата против оспы обезьян НИОХ-14, следует из данных госреестра лекарственных средств. Данный медпрепарат успешно прошел стадии доклинических испытаний, а также был проверен на добровольцах.

Дата регистрации входящего номера: 08.08.2022. Торговое наименование: НИОХ-14, — указано в реестре.

Препарат НИОХ-14 действует по принципу ингибитора. Эти вещества подавляют или задерживают течение физиологических и физико-химических процессов. Ингибиторы блокируют формирование вирусной оболочки из компонентов клетки хозяина, закрывают специальный белок и нарушают функционирование всей структуры инфекции.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что состояние здоровья россиянина, который первым в стране заразился оспой обезьян, не вызывает опасений. В ведомстве отметили, что пациент проходит курс лечения в больнице с инфекционным профилем. Медикам удалось предотвратить цепочку заражений благодаря его своевременной изоляции.