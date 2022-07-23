Стало известно о состоянии первого в России пациента с оспой обезьян Роспотребнадзор: состояние первого в России пациента с оспой обезьян не вызывает опасений

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Состояние здоровья россиянина, который первым в стране заболел оспой обезьян, не вызывает опасений, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве отметили, что пациент проходит курс лечения в больнице с инфекционным профилем. Медикам удалось предотвратить цепочку заражений благодаря его своевременной изоляции.

Инфицированный подходит курс лечения в медицинском учреждении инфекционного профиля. Его состояние не вызывает опасений. Благодаря своевременной изоляции пациента удалось избежать возникновения цепочки заражений, — сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас в России нет необходимости вводить дополнительные противоэпидемические меры из-за оспы обезьян.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения. Инфекция представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы, где риск высок, отметил он.