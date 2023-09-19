Минздрав Армении сообщил о первых пострадавших в беспорядках в Ереване Минздрав Армении: несколько человек госпитализировано в результате столкновений

Фото: Андраник Казарян/РИА Новости

Несколько человек пострадали в результате стычек у здания правительства Армении, среди них есть полицейские, сообщили в Минздраве республики. Пострадавшие госпитализированы.

За медицинской помощью обратились как полицейские, так и гражданские лица. На месте пострадавшим была оказана первая помощь, некоторые были госпитализированы, — говорится в сообщении ведомства.

Там также добавили, что в настоящее время пострадавшие проходят врачебное обследование.

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве отметили, что будут наносить удары по военным объектам Армении. На этом фоне у здания правительства Армении собрались протестующие из-за обострения ситуации в регионе. Они потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна вмешаться в конфликт в Карабахе, а также скандировали антиправительственные лозунги.

Вскоре начались стычки с полицией, демонстранты попытались попасть внутрь. При этом МВД Армении призвало людей воздержаться от неправомерных действий.

Сам премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации заявил, что будет ждать действий от российских миротворцев по урегулированию ситуации в Карабахе. Он подчеркнул, что на территории региона нет армянских военных, а Ереван должен не допустить поставить под удар государственность Армении.