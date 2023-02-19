Критиковавшего Лукашенко экс-посла приговорили к тюремному сроку Критиковавшего Лукашенко экс-посла в Аргентине Астапенко приговорили к четырем годам колонии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Районный суд в Минске приговорил к четырем годам колонии бывшего посла страны в Аргентине Владимира Астапенко, сообщили в Генпрокуратуре республики. Ранее политик перешел на сторону оппозиции и критиковал президента Александра Лукашенко, после чего был обвинен в покушении на завладение имуществом в крупном размере, совершенном должностным лицом с использованием своих служебных полномочий.

Астапенко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 и ч. 3 ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет со штрафом в размере 500 базовых величин в сумме 18 500 рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет, — говорится в сообщении ведомства.

Срока наказания был сокращен на год в связи с законом «Об амнистии в связи с Днем народного единства». Земельный участок и садовый дом оставлены под арестом в счет обеспечения исполнения приговора в части уплаты штрафа.

Суд в отношении экс-посла проходил заочно. Бывший представитель дипмиссии находится с семьей вне страны.

Разбирательство против Астапенко началось после того, как он самостоятельно изменил маршрут оплаченного посольством перелета из Буэнос-Айреса в Минск. Конечной точкой перелета стала не столица Белоруссии, а Варшава. Сумма причиненного ущерба превысила 6,9 тысячи белорусских рублей.

Ранее бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии террористической организацией, Роман Протасевич полностью признал свою вину перед началом суда. Обвинения по экстремистским статьям также предъявлены коллегам подсудимого Степану Путиле и Яну Рудику.