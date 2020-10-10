Минский прокурор назвал число привлечённых к ответственности за протест

https://static.news.ru/photo/194a90f4-0bf1-11eb-bf56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокурор Минска Олег Лаврухин рассказал о привлечении к ответственности жителей города за участие в акциях протеста. По его словам, с начала акций 9 августа в столице виновными признали около трёх тысяч человек.

По его словам, две трети привлечённых к ответственности людей получают наказание в виде ареста.

Остальные — более тысячи человек — это административные штрафы по статье 23.34 (за незаконное участие и организацию несанкционированных массовых мероприятий. — NEWS.ru), — сказал чиновник в эфире телеканала СТВ.

Как писал NEWS.ru, 11 октября в ходе акций по всей стране силовики задержали больше 300 человек. Среди них 43 журналиста, в том числе сотрудники российского государственного агентства ТАСС.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.