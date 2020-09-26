Минские силовики начали задерживать вышедших на марш женщин

Задержания начались у Комаровского рынка в Минске. На этом месте планировалось проведение оппозиционного «Женского марша».
По информации «Нашей нивы»,
Tut.by сообщает, что несколько микроавтобусов заехали на пешеходную зону у рынка, из них выбежали силовики и начали хватать женщин под крики «Позор!».
У здания рынка также проходит организованная властями ярмарка «Город мастеров».
Ранее минские силовики задержали участников благотворительного забега. По словам официального представителя местного ГУВД Натальи Ганусевич, активисты задержаны в рамках административного процесса за участие в несогласованном мероприятии. Мероприятие проходило в парке Дружбы народов. Бегуны рассказали, что примерно на третьем километре силовики побежали за участниками через парк. Им удалось догнать двоих активистов, остальные бросились врассыпную.
В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.
23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы
Как писал NEWS.ru, такая тайная инаугурация усилила протесты в стране, вызвав новую волну жёстких задержаний. ОМОН разгонял людей дубинками, водомётами и слезоточивым газом. В ответ жители Белоруссии решили устроить свою акцию и 27 сентября во всех городах страны провести народную инаугурацию экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.
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