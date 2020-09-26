Минские силовики начали задерживать вышедших на марш женщин

https://static.news.ru/photo/d7067b68-fff7-11ea-b58f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Задержания начались у Комаровского рынка в Минске. На этом месте планировалось проведение оппозиционного «Женского марша».

По информации «Нашей нивы», задержали около 10 человек. Некоторые активистки успели скрыться. Среди задержанных пенсионерка Нина Багинская. Издание опубликовало видеозапись, на которой неизвестные люди в балаклавах и без опознавательных знаков отнимают у 73-летней женщины флаг и заводят её в тонированный микроавтобус.

Tut.by сообщает, что несколько микроавтобусов заехали на пешеходную зону у рынка, из них выбежали силовики и начали хватать женщин под крики «Позор!».

У здания рынка также проходит организованная властями ярмарка «Город мастеров».

Ранее минские силовики задержали участников благотворительного забега. По словам официального представителя местного ГУВД Натальи Ганусевич, активисты задержаны в рамках административного процесса за участие в несогласованном мероприятии. Мероприятие проходило в парке Дружбы народов. Бегуны рассказали, что примерно на третьем километре силовики побежали за участниками через парк. Им удалось догнать двоих активистов, остальные бросились врассыпную.

В Белоруссии идут массовые протесты с 9 августа, дня, когда в стране состоялись выборы президента. ЦИК объявила, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, жители Белоруссии считают результаты сфальсифицированными.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов.

Как писал NEWS.ru, такая тайная инаугурация усилила протесты в стране, вызвав новую волну жёстких задержаний. ОМОН разгонял людей дубинками, водомётами и слезоточивым газом. В ответ жители Белоруссии решили устроить свою акцию и 27 сентября во всех городах страны провести народную инаугурацию экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.