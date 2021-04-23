Минск утвердил ответные меры против западных компаний

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Минск утвердил список ответных экономических мер на санкции Запада. В списке компаний, которые попадут под санкции, оказались Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf, сообщили журналистам в пресс-службе правительства РБ.

В перечень запрещенных товаров внесены товары групп компаний LIQUI MOLY, ŠKODA AUTO и BEIERSDORF (торговые марки NIVEA, EUCERIN, LA PRAIRIE, LABELLO, HANSAPLAST, FLORENA, 8X4, SKIN STORIES, GAMMON, TESA, CHAUL, COPPERTONE, HIDROFUGAL, STOP THE WATER WHILE USING ME), — говорится в сообщении.

Меры приняты в целях обеспечения защиты интересов Белоруссии, а также с учётом недружественных действий со стороны перечисленных производителей в отношении белорусского народа. В случае выявления запрещённых товаров при ввозе в Белоруссии, они будут отправляться обратно, но это положение не распространяется на предметы, ввозимые в республику для личного пользования.

Ранее чешская автомобилестроительная компания Skoda, а также бренд косметики для мужчин Nivea Man отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею, если турнир пройдёт в Белоруссии. Вице-президент Федерации хоккея Калерво Куммола рассказал, что решение спонсоров отказаться от финансирования турнира не является неожиданностью.

Как сообщалось ранее, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко рассказал, что Литва оказалась под угрозой из-за санкций против Белоруссии. По его словам, ответственность за печальные перспективы Клайпедского порта лежит исключительно на политическом руководстве Литвы, которое не может уладить противоречия между собственными интересами и настроениями США.