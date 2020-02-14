https://static.news.ru/photo/183c92e6-4f33-11ea-a495-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТАСС

Минск обсуждает с Польшей возможность реверса нефти по трубопроводу «Дружба», закупаемой у Соединённых Штатов Америки и Саудовской Аравии, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Мы сейчас из Гданьска (купим у Саудовской Аравии, Эмиратов, США) поставим [нефть] по трубе <...> Тогда уже не Россия будет по нему поставлять нефть на Запад, а Беларусь — качать из Европы, — цитирует политика агентство БелТА.

Лидер также отметил, что Минск, если поставки нефти из России окажутся недостаточными, уже в феврале текущего года «отберёт» часть трубопровода «Дружба», по которому сырьё идёт транзитом в Европу. По его словам, мера необходима для получения необходимых 2 млн тонн чёрного золота.

Политик напомнил, что через республику на Запад и для самой страны прокачивается 70 млн тонн нефти в год, и Москва не имеет никаких проблем с этим. И если Белоруссия не получит в феврале 2 млн тонн сырья, то придётся «добирать» из трубопровода.

Лукашенко также рассказал подробности последней встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, разговор прошёл в Сочи и был посвящён обсуждению старых проблем.

В частности, он напомнил коллеге об усилиях стран в достижении Победы в Великой Отечественной войне. Отдельно стороны затронули и ситуацию на Украине. По мнению белорусского лидера, происходит «абсолютно глупая, бестолковая, братоубийственная» война, писал ранее NEWS.ru.