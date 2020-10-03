Минск назвал обязательным сокращение дипперсонала Польши и Литвы

https://static.news.ru/photo/62add52c-055b-11eb-bcb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Homoatrox/wikipedia.org

МИД Белоруссии заявил, что предложения по сокращению дипломатического персонала в посольствах Польши и Литвы в Минске являются обязательными к исполнению.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз предположил, что министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс «давно с головой ушёл в политику», поэтому ряд дипломатических терминов и оборотов для него «уже подзабылись».

Разъяснить их значение нам совсем не сложно. Во-первых, сделанные нами предложения находятся исключительно в плоскости суверенных прав Беларуси, и никто их не обязан, да и, собственно, не собирался обсуждать с литовской стороной. Если отойти от дипломатической казуистики, то это значит, что такие предложения обязательны для выполнения литовским МИД, — сказал официальный представитель МИД Белоруссии, сообщает БелТА.

Дипломатические ведомства Польши и Литвы должны сократить присутствие дипломатов до 9 октября. В польском посольстве в Минске работают 50 дипломатов, в литовском 25. МИДу этих стран предложено оставить в белорусской столице 18 польских и 14 литовских дипломатов.

Ранее власти Литвы заявили, что не станут сокращать дипломатическое присутствие.

NEWS.ru писал, что Минск 29 сентября ввёл ответные санкции против стран Балтии. Это стало ответом на ограничительные меры Литвы, Латвии и Эстонии против 100 белорусских официальных лиц: глава страны Александр Лукашенко, министры внутренних дел, юстиции, генпрокурор, а также другие лица не могут въезжать в Прибалтику. Запрет действует на пять лет.