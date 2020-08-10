Силовики возвращаются: Минск готовится к новой акции протеста

https://static.news.ru/photo/ff1a31ea-db0c-11ea-9b8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

На улицах Минска во второй половине дня 10 августа вновь появились автозаки и отмечено увеличение численности силовиков. В белорусской столице готовятся к новой волне протестов.

Пока что обстановка достаточно спокойная. Движение по центральным проспектам города — Независимости и Победителей — свободное. В районе стелы «Минск — город герой», где днём ранее проходили ожесточённые столкновения, нет ни заграждений, ни сотрудников милиции, ни протестующих, передаёт ТАСС.

Тем не менее, уже в первой половине дня на улицах встречались велосипедисты и автомобилисты, которые передвигались по городу под песню Виктора Цоя «Перемен», ставшую гимном оппозиции.

Во дворах в центре города появились машины для перевозки личного состава правоохранительных органов. Появившуюся на одной из центральных улиц колонну примерно из десятка автозаков водители встретили продолжительными сигналами.

Тем временем в социальных сетях появился призыв к гражданам вечером вновь выйти на акцию протеста. При этом потенциальным участникам предложили быть максимально готовыми к силовому подавлению и столкновению с милицией и бойцами ОМОН.

Гражданам посоветовали иметь с собой защитные каски или шлемы, плотно прилегающие защитные очки, респиратора или противогазы, а также защитные щитки на голени и руки. Помимо этого, рекомендовано подготовить аптечку с бинтами, обеззараживающими и обезболивающими средствами.

Протестующим дали совет максимально выводить из строя спецтехнику и автозаки, но не применять насилие по отношению к силовикам. Автовладельцев попросили блокировать передвижение спецтехники по улицам, а участникам шествий — периодически перегруппировываться, а если станет страшно — петь песни.

В столице Белоруссии оппозиция намерена в районе 19 часов выйти к стеле «Минск — город герой», а в других городах — на ключевые улицы.

Помимо этого, в полдень 11 августа граждан призвали начать всеобщую забастовку с требованием свободных выборов без участия нынешнего главы государства Александра Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Явка составила 84,23%.

В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.

После завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста. Они сопровождались жёсткими задержаниями. Милиция применила против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским, писал NEWS.ru.