Минобороны РФ прокомментировало информацию о сбитом российском самолёте

Информация зарубежных СМИ о сбитом российском самолете над Украиной не соответствует действительности. Об этом заявили ТАСС в Минобороны России, комментируя информацию, распространённую агентством Reuters.

Информация зарубежных СМИ о якобы сбитом над территорией Украины российском самолёте не соответствует действительности, — заявили в военном ведомстве.

Поводом для заявления стали данные агентства Reuters, которое со ссылкой на украинских военных сообщило, что украинские ПВО могли сбить российский самолёт на востоке Украины.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что контроперация российских военных на Украине началась после генерального наступления Вооружённых сил Украины (ВСУ) с применением артиллерии и системы залпового огня на линии боевого соприкосновения. По его словам, российская контроперация может продлиться в течение двух-трёх суток. Леонков отметил, что удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам, а украинская система ПВО прекратила своё существование.