Минобороны Белоруссии анонсировало совместные с Россией учения

https://static.news.ru/photo/8245de5c-2dc4-11eb-862f-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.by

В Министерстве обороны Белоруссии анонсировали масштабные белорусско-российские учения в будущем году. Об этом рассказал глава белорусского военного ведомства Виктор Хренин.

Двадцать первый год — наша очередь принимать наших российских коллег. Это будут масштабные учения, это будет на пяти полигонах в Белоруссии, — заявил Хренин в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он подчеркнул, что масштаб учений будет больше, чем учения «Славянское братство — 2020», которые состоялись осенью текущего года.

Как писал NEWS.ru, Виктор Хренин ранее заявил, что страна планирует расширять и развивать свои миротворческие миссии в разных частях мира. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры о расширении миротворческой миссии в Ливане.