Минобороны Белоруссии анонсировало совместные с Россией учения

В Министерстве обороны Белоруссии анонсировали масштабные белорусско-российские учения в будущем году. Об этом рассказал глава белорусского военного ведомства Виктор Хренин.
Двадцать первый год — наша очередь принимать наших российских коллег. Это будут масштабные учения, это будет на пяти полигонах в Белоруссии, — заявил Хренин в эфире телеканала «Беларусь 1».
Он подчеркнул, что масштаб учений будет больше, чем учения «Славянское братство — 2020», которые состоялись осенью текущего года.
Как писал NEWS.ru, Виктор Хренин ранее заявил, что страна планирует расширять и развивать свои миротворческие миссии в разных частях мира. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры о расширении миротворческой миссии в Ливане.