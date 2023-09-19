Минобороны Азербайджана показало кадры уничтожения РТУ Армении

Фото: youtube.com/@azerbaijan_mod

Минобороны Азербайджана опубликовало на официальном сайте видео с моментом уничтожения радиотехнического узла военного назначения, принадлежащего формированиям Вооруженных сил Армении. На кадрах показан общий вид территории и прицельный кадр с объектом для атаки, а также момент поражения узла.

Момент обезвреживания военного радиотехнического узла, принадлежащего подразделениям ВС Армении, — говорится в описании к видео.

Ранее Минобороны Азербайджана публиковало другие видеозаписи с поражением объектов военного значения, складов боеприпасов, обстрелом радиолокационной станции и боевой техники.

Заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев объяснял, что целью антитеррористической операции в Карабахе является нейтрализация военной инфраструктуры ВС Армении.

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве отметили, что будут наносить удары по военным объектам Армении. Отмечается, что о проведении антитеррористических мероприятий проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.