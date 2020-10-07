Минобороны Азербайджана: Армения обстреливает сёла у Нагорного Карабаха

https://static.news.ru/photo/27c49784-0899-11eb-89eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu/facebook.com

Армянские войска ведут обстрел населённых пунктов в ряде районов вокруг Нагорного Карабаха. Об этом заявили в Минобороны Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о сёлах в Агдамском, Агджабединском, Бардинском, Джебраильском, Тертерском и Физулинском районах. Армия Азербайджана «принимает адекватные меры», сообщает ТАСС.

По данным Генпрокуратуры Азербайджана, с момента эскалации конфликта в республике погибли 28 гражданских лиц и ещё 144 человека получили ранения. От обстрелов пострадали 66 гражданских объектов и более 400 жилых домов.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.