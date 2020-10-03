Милиционеры в Гродно распылили газ в лицо 13-летней девочке

https://static.news.ru/photo/fdb72ce2-0670-11eb-a623-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

В белорусском городе Гродно силовики задержали отца вместе с 13-летней девочкой. Во время задержания правоохранители распылили ребёнку в глаза перцовый газ. Об этом пишут белорусские СМИ.

Начальник отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко объяснил, с чем были связаны такие действия силовиков.

TUT.BY. Политика/youtube.com

По его словам, отец ребёнка был пьян и начал оказывать сопротивление милиционерам. Когда они стали применять к мужчине физическую силу, девочка начала обливать силовиков колой.

Девушка вместе с отцом была задержана и доставлена в РУВД, вызвана мать. В отношении отца девочки и её самой был начат административный процесс, — передаёт слова Дудко издание Newsbel.by.

Он подчеркнул, что официальный комментарий по поводу действий милиционеров будет дан в понедельник, 5 октября.

В отношении ребёнка и её отца начат административный процесс. Девочку из РУВД забирала мать.

NEWS.ru писал, что на очередной акции протеста в Минске задержали несколько десятков человек. Силовики использовали водомёты для разгона людей, позже протестующие сломали один из водомётов.