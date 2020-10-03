Милиционеры в Гродно распылили газ в лицо 13-летней девочке

В белорусском городе Гродно силовики задержали отца вместе с 13-летней девочкой. Во время задержания правоохранители распылили ребёнку в глаза перцовый газ. Об этом пишут белорусские СМИ.
Начальник отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко объяснил, с чем были связаны такие действия силовиков.
По его словам, отец ребёнка был пьян и начал оказывать сопротивление милиционерам. Когда они стали применять к мужчине физическую силу, девочка начала обливать силовиков колой.
Девушка вместе с отцом была задержана и доставлена в РУВД, вызвана мать. В отношении отца девочки и её самой был начат административный процесс, —
передаётслова Дудко издание Newsbel.by.
Он подчеркнул, что официальный комментарий по поводу действий милиционеров будет дан в понедельник, 5 октября.
В отношении ребёнка и её отца начат административный процесс. Девочку из РУВД забирала мать.
NEWS.ru писал, что на очередной акции протеста в Минске задержали несколько десятков человек. Силовики использовали водомёты для разгона людей, позже протестующие сломали один из водомётов.
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