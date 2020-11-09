В МИД РФ не признают возможность силового разрешения конфликта в Карабахе

https://static.news.ru/photo/baf727d6-22ae-11eb-afa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

В Москве не считают возможным силовое разрешение конфликта в Нагорном Карабахе и не разделяют по этом вопросу точку зрения Анкары. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мы очень чётко характеризовали наш подход к нагорнокарабахскому урегулированию, говоря о том, что мы не видим силового, военного решения этой проблемы. Как вы слышали, наверное, неоднократно, из Анкары звучали другие заявления на этот счёт. Я могу лишь переподтвердить ещё раз российскую точку зрения, что наша страна не поддерживает силовой путь разрешения, — заявила Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Она отметила, что российская сторона выступает за скорейшее прекращение боевых действий.

Ранее президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Азербайджан не прекратит борьбу до полного перехода под его контроль Нагорного Карабаха.

Как сообщал NEWS.ru, в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике признали потерю контроля над городом Шуша. Населённый пункт находится на господствующей высоте всего в 10 километрах от Степанакерта (Ханкенди — азерб.) — столицы и крупнейшего города в Нагорном Карабахе. То есть находящиеся там войска получили огневой контроль как над столицей самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики (НКР), так и над дорогой, ведущей в Ереван.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.