Турция выступила за полный контроль Азербайджана над Карабахом

https://static.news.ru/photo/20716c1a-2292-11eb-9d4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Азербайджан не прекратит борьбу до полного перехода под его контроль Нагорного Карабаха. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на конференции послов в Анкаре.

Турция не молчала и не будет молчать по поводу оккупации азербайджанских земель. С освобождением Шуши наши надежды многократно укрепились. Флаг борьбы не опустится вплоть до освобождения от оккупации всего Карабаха, включая возвращение Кельбаджара и Лачина их настоящим хозяевам, — цитирует РИА Новости Эрдогана.

Как писал NEWS.ru, турецкий телеканал CNN Turk выступил с заявлением, что Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину создать рабочую группу по Нагорному Карабаху. Издание ссылается на собственные дипломатические источники. По данным телеканала, предложение было якобы озвучено в ходе телефонных переговоров между главами двух стран 7 ноября.

Ранее президент Турции заявил, что азербайджанская армия, взяв под контроль стратегически важный город Шуша в Нагорном Карабахе, сделала то, чего 30 лет не могла добиться Минская группа ОБСЕ.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.